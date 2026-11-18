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Tafsir Fathul Majid الكهف کی تفسیر، آیت 5
الكهف
5
18:5
ما لهم به من علم ولا لابايهم كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا ٥
مَّا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍۢ وَلَا لِـَٔابَآئِهِمْ ۚ كَبُرَتْ كَلِمَةًۭ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ ۚ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًۭا ٥
مَا
لَهُمْ
بِهٖ
مِنْ
عِلْمٍ
وَّلَا
لِاٰبَآىِٕهِمْ ؕ
كَبُرَتْ
كَلِمَةً
تَخْرُجُ
مِنْ
اَفْوَاهِهِمْ ؕ
اِنْ
یَّقُوْلُوْنَ
اِلَّا
كَذِبًا
۟
اِس بات کا نہ اُنھیں کوئی علم ہے اورنہ ان کے باپ دادا کو تھا۔
1
بڑی بات ہے جو ان کےمُنہ سے نکلتی ہے۔ وہ محض جھوٹ بکتے ہیں
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