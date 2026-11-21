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Tafsir Fathul Majid الكهف کی تفسیر، آیت 49
الكهف
49
18:49
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مال هاذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا ٤٩
وَوُضِعَ ٱلْكِتَـٰبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَـٰوَيْلَتَنَا مَالِ هَـٰذَا ٱلْكِتَـٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةًۭ وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحْصَىٰهَا ۚ وَوَجَدُوا۟ مَا عَمِلُوا۟ حَاضِرًۭا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًۭا ٤٩
وَوُضِعَ
الْكِتٰبُ
فَتَرَی
الْمُجْرِمِیْنَ
مُشْفِقِیْنَ
مِمَّا
فِیْهِ
وَیَقُوْلُوْنَ
یٰوَیْلَتَنَا
مَالِ
هٰذَا
الْكِتٰبِ
لَا
یُغَادِرُ
صَغِیْرَةً
وَّلَا
كَبِیْرَةً
اِلَّاۤ
اَحْصٰىهَا ۚ
وَوَجَدُوْا
مَا
عَمِلُوْا
حَاضِرًا ؕ
وَلَا
یَظْلِمُ
رَبُّكَ
اَحَدًا
۟۠
اور نامہٴ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اُس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتابِ زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ کی گئی ہو۔ جو جو کچھ اُنہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے اور تیرا ربّ کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا۔
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Tafsir Fathul Majid
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