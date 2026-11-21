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Tafsir Fathul Majid الكهف کی تفسیر، آیت 47
الكهف
47
18:47
ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا ٤٧
وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةًۭ وَحَشَرْنَـٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًۭا ٤٧
وَیَوْمَ
نُسَیِّرُ
الْجِبَالَ
وَتَرَی
الْاَرْضَ
بَارِزَةً ۙ
وَّحَشَرْنٰهُمْ
فَلَمْ
نُغَادِرْ
مِنْهُمْ
اَحَدًا
۟ۚ
فکر اُس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے،
1
اور تم زمین کو بالکل برہنہ پاوٴ گے،
2
اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ (اگلوں پچھلوں میں سے)ایک بھی نہ چھُوٹے گا،
3
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Tafsir Fathul Majid
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