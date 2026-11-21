Горы сдвинутся с мест и превратятся в песчаные дюны. Затем они станут мягкими, словно расчесанная шерсть, а затем превратятся в развеянный прах и исчезнут, после чего земля станет плоской равниной, на которой не будет ни возвышений, ни углублений. Аллах соберет на ней все Свои творения, и никто не будет отсутствовать на этом сборище. Первые и последующие поколения людей, жившие посреди бескрайних пустынь и морей, соберутся вместе после того, как расстались друг с другом, и воскреснут после того, как превратились в прах. Люди получат новую жизнь и рядами предстанут перед Аллахом для того, чтобы Он взглянул на их деяния и вынес свой справедливый приговор. Всевышний сказал: