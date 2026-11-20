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Tafsir Fathul Majid الكهف کی تفسیر، آیت 44
الكهف
44
18:44
هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا ٤٤
هُنَالِكَ ٱلْوَلَـٰيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ ۚ هُوَ خَيْرٌۭ ثَوَابًۭا وَخَيْرٌ عُقْبًۭا ٤٤
هُنَالِكَ
الْوَلَایَةُ
لِلّٰهِ
الْحَقِّ ؕ
هُوَ
خَیْرٌ
ثَوَابًا
وَّخَیْرٌ
عُقْبًا
۟۠
اُس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدائے برحق ہی کے لیے ہے، انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے
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Tafsir Fathul Majid
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