Аллах наказал беззаконника, который преступил дозволенное и отдал предпочтение мирской жизни, и почтил праведника, который уверовал, совершал благие деяния, благодарил своего Господа и призывал к этому окружающих. Благодаря этому стало ясно, что только Аллах является истинным Покровителем. Он покровительствует каждому, кто искренне уверовал в него и исповедовал богобоязненность. Таких людей Он вознаграждает самыми различными почестями и оберегает от зла и наказания. Если же человек отказывается уверовать в своего Господа, то он лишается покровительства Аллаха и лишается мирских и духовных благ. И самая страшная участь постигает его как при жизни на земле, так и после смерти. Эта замечательная история призывает людей задуматься над положением тех, кого Аллах наделил мирским богатством. Если это богатство обольщает человека, отвлекает его от Последней жизни и заставляет совершать грехи, то оно непременно иссякнет и исчезнет. Такому человеку будет предоставлена возможность наслаждаться мирскими благами в течение короткого времени, после чего он уже не сможет обрести счастья. Вот почему раб Божий не должен обольщаться имуществом и детьми, а должен всегда помнить об Аллахе, по Чьей милости Он обрел мирские блага. В таких случаях мусульманину следует говорить: «Так пожелал Аллах! Нет мощи, кроме как от Аллаха!» (18:39). Эти слова являются выражением признательности Аллаху и помогают человеку сохранить нажитое добро. И именно так правоверный посоветовал поступить своему невежественному собеседнику. В этой истории содержится предписание не придавать значения мирским удовольствиям и прелестям и чаще думать о вознаграждении, которое ожидает верующих у Аллаха. Вот почему правоверный сказал: «Ты считаешь, что у меня меньше богатства и детей, чем у тебя, а ведь мой Господь может даровать мне то, что лучше твоего сада» (18:39–40). Из нее становится ясно, что богатство и дети не способны принести пользу человеку, если он не повинуется Аллаху. Всевышний сказал: «Ни ваше богатство, ни ваши дети не приближают вас к Нам, если только вы не уверовали и не поступаете праведно» (34:37). В ней содержится молитва о гибели имущества людей, которые преступили границы дозволенного по причине своего благосостояния, и прежде всего это относится к тем, кто по причине своего богатства осмелился возгордиться над правоверными. Из нее становится ясно, что только Аллах решает, кому покровительствовать, а кого лишать покровительства. Результаты этого покровительства прояснятся тогда, когда рассеется мрак и настанет пора возмездия. Вот тогда труженики получат заслуженное вознаграждение, и поэтому Всевышний Аллах сказал: «В таких случаях оказать поддержку может только Истинный Аллах. У Него - лучшее вознаграждение и лучший исход» (18:44).