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Tafsir Fathul Majid الكهف کی تفسیر، آیت 43
الكهف
43
18:43
ولم تكن له فية ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا ٤٣
وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ فِئَةٌۭ يَنصُرُونَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ٤٣
وَلَمْ
تَكُنْ
لَّهٗ
فِئَةٌ
یَّنْصُرُوْنَهٗ
مِنْ
دُوْنِ
اللّٰهِ
وَمَا
كَانَ
مُنْتَصِرًا
۟ؕ
نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ
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Tafsir Fathul Majid
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