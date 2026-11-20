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Tafsir Fathul Majid الكهف کی تفسیر، آیت 41
الكهف
41
18:41
او يصبح ماوها غورا فلن تستطيع له طلبا ٤١
أَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًۭا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُۥ طَلَبًۭا ٤١
اَوْ
یُصْبِحَ
مَآؤُهَا
غَوْرًا
فَلَنْ
تَسْتَطِیْعَ
لَهٗ
طَلَبًا
۟
یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے"
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Tafsir Fathul Majid
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