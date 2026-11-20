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Tafsir Fathul Majid الكهف کی تفسیر، آیت 39
الكهف
39
18:39
ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترن انا اقل منك مالا وولدا ٣٩
وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ إِن تَرَنِ أَنَا۠ أَقَلَّ مِنكَ مَالًۭا وَوَلَدًۭا ٣٩
وَلَوْلَاۤ
اِذْ
دَخَلْتَ
جَنَّتَكَ
قُلْتَ
مَا
شَآءَ
اللّٰهُ ۙ
لَا
قُوَّةَ
اِلَّا
بِاللّٰهِ ۚ
اِنْ
تَرَنِ
اَنَا
اَقَلَّ
مِنْكَ
مَالًا
وَّوَلَدًا
۟ۚ
اور جب تُو اپنی جنّت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ، لاقوة اِلّا باللّٰہ؟
1
اگر تُو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے
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Tafsir Fathul Majid
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