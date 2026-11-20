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Tafsir Fathul Majid الكهف کی تفسیر، آیت 35
الكهف
35
18:35
ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هاذه ابدا ٣٥
وَدَخَلَ جَنَّتَهُۥ وَهُوَ ظَالِمٌۭ لِّنَفْسِهِۦ قَالَ مَآ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَـٰذِهِۦٓ أَبَدًۭا ٣٥
وَدَخَلَ
جَنَّتَهٗ
وَهُوَ
ظَالِمٌ
لِّنَفْسِهٖ ۚ
قَالَ
مَاۤ
اَظُنُّ
اَنْ
تَبِیْدَ
هٰذِهٖۤ
اَبَدًا
۟ۙ
پھر وہ اپنی جنّت میں داخل ہوا
1
اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا”میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی
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