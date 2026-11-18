Хвала подразумевает восхваление Аллаха посредством Его совершенных качеств, а также зримых и незримых щедрот, благодаря которым люди благоустраивают свою мирскую и духовную жизнь. Безусловно, самой славной из этих милостей является ниспослание рабу и посланнику Аллаха Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, Великого Писания - Священного Корана. Всевышний восхвалил Самого Себя, призвав тем самым людей восхвалять Его за пришествие Посланника и ниспослание Писания. Затем Аллах охарактеризовал Свое писание двумя качествами, каждое из которых свидетельствует о его всестороннем совершенстве. Во-первых, в нем отсутствуют какие-либо противоречия. Во-вторых, оно является правильным. Отсутствие противоречий и недостатков свидетельствует о том, что среди коранических повествований нет лживых рассказов, а коранические предписания не являются бессмысленными и несправедливыми. Правильность Писания означает, что его повествования и предписания проповедуют самые верные убеждения, наполняющие сердца знанием, верой и истинным смыслом. Оно повествует об именах, качествах и деяниях Аллаха, а также открывает людям часть сокровенного знания о событиях, которые уже произошли и которым еще надлежит произойти. Его предписания и запреты очищают сердца, облагораживают души, заставляют их расти и совершенствоваться. Они преисполнены совершенства, справедливости и беспристрастности и направлены на служение одному Аллаху, у Которого нет сотоварищей. Писание, которое обладает такими замечательными качествами, действительно заслуживает того, чтобы Аллах восхвалил Себя за его ниспослание и похвалился этим перед Своими рабами. Коран ниспослан для того, чтобы его мудрые аяты напоминали людям о наказании, которое уже предопределено и ожидает каждого, кто осмеливается нарушать веления Аллаха. Это могут быть как страдания в мирской жизни, так и наказание после смерти. Всевышний предостерег людей от всего, что может причинить им вред и обречь их на погибель, и это тоже является одной из Его величайших милостей. Поэтому в описании Адского Пламени говорится: «Этим Аллах устрашает Своих рабов. О рабы Мои, бойтесь Меня!» (39:16). По Своей милости Он приговорил к суровому наказанию тех, кто ослушается Его повелений. Он поведал Своим рабам об этом наказании и разъяснил им, что именно обрекает их на великие страдания. Аллах ниспослал Своему рабу Писание, чтобы тот сообщил радостную весть каждому, кто уверовал в Него, Его посланников и Его писания, кто усовершенствовал свою веру и выполнил обязательные и добровольные предписания религии, совершая праведные дела искренне ради Него и в полном соответствии с дорогой Его пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Такие люди заслужили прекрасное вознаграждение, которого по воле Аллаха удостаиваются только те, кто уверовал и творил добро. А самое главное - они снискали Его благоволение и попадут в Райские сады, где для них уготовано то, чего не видывал взор, чего не слышали уши и о чем даже не помышляла человеческая душа. Аллах назвал их вознаграждение прекрасным, ибо ничто не будет омрачать их радости и причинять им беспокойство. Будь это не так, их награду нельзя было бы назвать прекрасной в полном смысле этого слова. Райское вознаграждение никогда не иссякнет, и праведники не потеряют его. Более того, с каждым мигом оно будет только увеличиваться. Аллах обрадовал правоверных вестью о такой награде, напомнив им о том, что в Священном Коране упомянуты все праведные дела, позволяющие людям достичь успеха, от которого придут в восторг сердца и возликуют души.