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Tafsir Fathul Majid الكهف کی تفسیر، آیت 29
الكهف
29
18:29
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بيس الشراب وساءت مرتفقا ٢٩
وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلظَّـٰلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُوا۟ يُغَاثُوا۟ بِمَآءٍۢ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ٢٩
وَقُلِ
الْحَقُّ
مِنْ
رَّبِّكُمْ ۫
فَمَنْ
شَآءَ
فَلْیُؤْمِنْ
وَّمَنْ
شَآءَ
فَلْیَكْفُرْ ۙ
اِنَّاۤ
اَعْتَدْنَا
لِلظّٰلِمِیْنَ
نَارًا ۙ
اَحَاطَ
بِهِمْ
سُرَادِقُهَا ؕ
وَاِنْ
یَّسْتَغِیْثُوْا
یُغَاثُوْا
بِمَآءٍ
كَالْمُهْلِ
یَشْوِی
الْوُجُوْهَ ؕ
بِئْسَ
الشَّرَابُ ؕ
وَسَآءَتْ
مُرْتَفَقًا
۟
صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے ربّ کی طرف سے ، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔
1
ہم نے (انکار کرنے والے)ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں۔
2
وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا
3
اور ان کا منہ بھُون ڈالے گا، بدترین پینے کی چیز اور بہت بُری آرام گاہ!
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