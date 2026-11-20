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Tafsir Fathul Majid الكهف کی تفسیر، آیت 25
الكهف
25
18:25
ولبثوا في كهفهم ثلاث ماية سنين وازدادوا تسعا ٢٥
وَلَبِثُوا۟ فِى كَهْفِهِمْ ثَلَـٰثَ مِا۟ئَةٍۢ سِنِينَ وَٱزْدَادُوا۟ تِسْعًۭا ٢٥
وَلَبِثُوْا
فِیْ
كَهْفِهِمْ
ثَلٰثَ
مِائَةٍ
سِنِیْنَ
وَازْدَادُوْا
تِسْعًا
۟
اور وہ اپنے غار میں تین سو سال رہے، اور (کچھ لوگ مدّت کے شمار میں)۹ سال اور بڑھ گئے ہیں۔
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Tafsir Fathul Majid
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