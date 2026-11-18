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Tafsir Fathul Majid الكهف کی تفسیر، آیت 24
الكهف
24
18:24
الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهدين ربي لاقرب من هاذا رشدا ٢٤
إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰٓ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّى لِأَقْرَبَ مِنْ هَـٰذَا رَشَدًۭا ٢٤
اِلَّاۤ
اَنْ
یَّشَآءَ
اللّٰهُ ؗ
وَاذْكُرْ
رَّبَّكَ
اِذَا
نَسِیْتَ
وَقُلْ
عَسٰۤی
اَنْ
یَّهْدِیَنِ
رَبِّیْ
لِاَقْرَبَ
مِنْ
هٰذَا
رَشَدًا
۟
(تم کچھ نہیں کر سکتے)اِلّا یہ کہ اللہ چاہے۔ اگر بھُولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے ربّ کو یاد کرو اور کہو”اُمید ہے کہ میرا ربّ اِس معاملےمیں رُشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے
1
گا۔“
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