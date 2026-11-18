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Tafsir Fathul Majid الكهف کی تفسیر، آیت 23
الكهف
23
18:23
ولا تقولن لشيء اني فاعل ذالك غدا ٢٣
وَلَا تَقُولَنَّ لِشَا۟ىْءٍ إِنِّى فَاعِلٌۭ ذَٰلِكَ غَدًا ٢٣
وَلَا
تَقُوْلَنَّ
لِشَایْءٍ
اِنِّیْ
فَاعِلٌ
ذٰلِكَ
غَدًا
۟ۙ
اور دیکھو، کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا
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Tafsir Fathul Majid
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