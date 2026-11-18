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Tafsir Fathul Majid الكهف کی تفسیر، آیت 20
الكهف
20
18:20
انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا ٢٠
إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا۟ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِى مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓا۟ إِذًا أَبَدًۭا ٢٠
اِنَّهُمْ
اِنْ
یَّظْهَرُوْا
عَلَیْكُمْ
یَرْجُمُوْكُمْ
اَوْ
یُعِیْدُوْكُمْ
فِیْ
مِلَّتِهِمْ
وَلَنْ
تُفْلِحُوْۤا
اِذًا
اَبَدًا
۟
اگر کہیں اُن لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنگسار ہی کر ڈالیں گے، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا توہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے"
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Tafsir Fathul Majid
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