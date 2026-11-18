قَيِّمًانصب على الحال .وقال قتادة : الكلام على سياقه من غير تقديم ولا تأخير , ومعناه : ولم يجعل له عوجا ولكن جعلناه قيما .وقول الضحاك فيه حسن , وأن المعنى : مستقيم , أي مستقيم الحكمة لا خطأ فيه ولا فساد ولا تناقض .وقيل : " قيما " على الكتب السابقة يصدقها .وقيل : " قيما " بالحجج أبدا .لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًاأي لينذر محمد أو القرآن .وفيه إضمار , أي لينذر الكافرين عقاب الله .وهذا العذاب الشديد قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة .مِنْ لَدُنْهُأي من عنده وقرأ أبو بكر عن عاصم " من لدنه " بإسكان الدال وإشمامها الضم وكسر النون , والهاء موصولة بياء .والباقون " لدنه " بضم الدال وإسكان النون وضم الهاء .قال الجوهري : وفي " لدن " ثلاث لغات : لدن , ولدى , ولد .وقال : من لد لحييه إلى منحوره المنحور لغة في المنحر .وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًاأي بأن لهم أجرا حسنا وهي الجنة .وإن حملت التبشير على البيان لم يحتج إلى الباء في " بأن " .والأجر الحسن : الثواب العظيم الذي يؤدي إلى الجنة .