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Tafsir Fathul Majid الكهف کی تفسیر، آیت 16
الكهف
16
18:16
واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيي لكم من امركم مرفقا ١٦
وَإِذِ ٱعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوُۥٓا۟ إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِۦ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًۭا ١٦
وَاِذِ
اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ
وَمَا
یَعْبُدُوْنَ
اِلَّا
اللّٰهَ
فَاْوٗۤا
اِلَی
الْكَهْفِ
یَنْشُرْ
لَكُمْ
رَبُّكُمْ
مِّنْ
رَّحْمَتِهٖ
وَیُهَیِّئْ
لَكُمْ
مِّنْ
اَمْرِكُمْ
مِّرْفَقًا
۟
اب جبکہ تم ان سے اور ان کے معبُودانِ غیراللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو۔
1
تمہارا ربّ تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کےلیے سروسامان مہیّا کر دے گا۔“
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Tafsir Fathul Majid
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