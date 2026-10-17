Rebar Kurdish Tafsir الكهف کی تفسیر، آیت 109

[ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي ] ئهی محمد - صلى الله عليه وسلم - پێیان بڵێ: ئهگهر ههموو دهریاكان مهرهكهب بوونایه بۆ نووسینی وشهكانی خوای گهوره [ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي ] ئهوه ههموو دهریاكان وشك ئهبوون پێش ئهوهی وشهكانی خوای گهوره تهواو بێ [ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا (١٠٩) ] وه ئهگهر هاوشێوهی ئهوهندهی تریش دهریامان بهێنایه ههموو ئاوی دهریاكان مهرهكهب بوایه بۆ نووسینی وشهكانی خوای گهوره ههر ههمووی وشكی ئهكردو وشهی خوای گهوره كۆتایی نهئههات، كهواته وشهكانی خوای گهوره یهكجار زۆره له توانای قهڵهم و نووسین دا نیه .