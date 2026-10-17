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Tafsir Fathul Majid الكهف کی تفسیر، آیت 107
الكهف
107
18:107
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ١٠٧
إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّـٰتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ١٠٧
اِنَّ
الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ
كَانَتْ
لَهُمْ
جَنّٰتُ
الْفِرْدَوْسِ
نُزُلًا
۟ۙ
البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس
1
کے باغ ہوں گے
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Tafsir Fathul Majid
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