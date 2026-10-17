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Tafsir Fathul Majid الكهف کی تفسیر، آیت 105
الكهف
105
18:105
اولايك الذين كفروا بايات ربهم ولقايه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ١٠٥
أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهِۦ فَحَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَزْنًۭا ١٠٥
اُولٰٓىِٕكَ
الَّذِیْنَ
كَفَرُوْا
بِاٰیٰتِ
رَبِّهِمْ
وَلِقَآىِٕهٖ
فَحَبِطَتْ
اَعْمَالُهُمْ
فَلَا
نُقِیْمُ
لَهُمْ
یَوْمَ
الْقِیٰمَةِ
وَزْنًا
۟
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ربّ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا۔ اس لیے اُن کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔
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