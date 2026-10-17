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Tafsir Fathul Majid الكهف کی تفسیر، آیت 104
الكهف
104
18:104
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ١٠٤
ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ١٠٤
اَلَّذِیْنَ
ضَلَّ
سَعْیُهُمْ
فِی
الْحَیٰوةِ
الدُّنْیَا
وَهُمْ
یَحْسَبُوْنَ
اَنَّهُمْ
یُحْسِنُوْنَ
صُنْعًا
۟
وہ کہ دنیا کہ زندگی میں جن کی ساری سعی و جہد راہِ راست سے بھٹکی رہی
1
اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں
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