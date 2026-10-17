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Tafsir Fathul Majid الكهف کی تفسیر، آیت 100
الكهف
100
18:100
وعرضنا جهنم يوميذ للكافرين عرضا ١٠٠
وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْكَـٰفِرِينَ عَرْضًا ١٠٠
وَّعَرَضْنَا
جَهَنَّمَ
یَوْمَىِٕذٍ
لِّلْكٰفِرِیْنَ
عَرْضَا
۟ۙ
اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے
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Tafsir Fathul Majid
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