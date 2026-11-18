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Tafsir Fathul Majid الكهف کی تفسیر، آیت 10
الكهف
10
18:10
اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيي لنا من امرنا رشدا ١٠
إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُوا۟ رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةًۭ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًۭا ١٠
اِذْ
اَوَی
الْفِتْیَةُ
اِلَی
الْكَهْفِ
فَقَالُوْا
رَبَّنَاۤ
اٰتِنَا
مِنْ
لَّدُنْكَ
رَحْمَةً
وَّهَیِّئْ
لَنَا
مِنْ
اَمْرِنَا
رَشَدًا
۟
جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزیں ہوئے اور انہوں نے کہا کہ "اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے،"
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