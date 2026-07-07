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الجن
6
72:6
وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ٦
وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالٌۭ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍۢ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًۭا ٦
وَّاَنَّهٗ
كَانَ
رِجَالٌ
مِّنَ
الْاِنْسِ
یَعُوْذُوْنَ
بِرِجَالٍ
مِّنَ
الْجِنِّ
فَزَادُوْهُمْ
رَهَقًا
۟ۙ
اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ مرد جنات میں سے کچھ مردوں کی پناہ پکڑتے تھے تو انہوں نے ان (جنات) کی سرکشی میں مزید اضافہ کیا۔
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Tafseer Jalalayn
قال تعالى ﴿وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالࣱ مِّنَ ٱلۡإِنسِ یَعُوذُونَ﴾ يَسْتَعِيذُونَ ﴿بِرِجَالࣲ مِّنَ ٱلۡجِنِّ﴾ حِين يَنْزِلُونَ فِي سَفَرهمْ بِمَخُوفٍ فَيَقُول كُلّ رَجُل أَعُوذ بِسَيِّدِ هَذَا الْمَكَان مِنْ شَرّ سُفَهَائِهِ ﴿فَزَادُوهُمۡ﴾ بِعَوْذِهِمْ بِهِمْ ﴿رَهَقࣰا ٦﴾ فَقَالُوا سُدْنَا الْجِنّ وَالْإِنْس