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الجن
23
72:23
الا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا ٢٣
إِلَّا بَلَـٰغًۭا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَـٰلَـٰتِهِۦ ۚ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ٢٣
اِلَّا
بَلٰغًا
مِّنَ
اللّٰهِ
وَرِسٰلٰتِهٖ ؕ
وَمَنْ
یَّعْصِ
اللّٰهَ
وَرَسُوْلَهٗ
فَاِنَّ
لَهٗ
نَارَ
جَهَنَّمَ
خٰلِدِیْنَ
فِیْهَاۤ
اَبَدًا
۟ؕ
بس (میرا فرض) اللہ کی طرف سے تبلیغ اور اس کے پیغامات کا پہنچا دینا ہے۔ اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا۔
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Tafsir Muyassar
آپ 72:22 سے 72:23 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
قل- أيها الرسول-
لهم:
إني لا أقدر أن أدفع عنكم ضرًا، ولا أجلب لكم نفعًا،
قل:
إني لن ينقذني من عذاب الله أحد إن عصيته، ولن أجد من دونه ملجأ أفرُّ إليه مِن عذابه، لكن أملك أن أبلغكم عن الله ما أمرني بتبليغه لكم، ورسالتَه التي أرسلني بها إليكم. ومَن يعص الله ورسوله، ويُعرض عن دين الله، فإن جزاءه نار جهنم لا يخرج منها أبدًا.