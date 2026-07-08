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الجن
22
72:22
قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا ٢٢
قُلْ إِنِّى لَن يُجِيرَنِى مِنَ ٱللَّهِ أَحَدٌۭ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلْتَحَدًا ٢٢
قُلْ
اِنِّیْ
لَنْ
یُّجِیْرَنِیْ
مِنَ
اللّٰهِ
اَحَدٌ ۙ۬
وَّلَنْ
اَجِدَ
مِنْ
دُوْنِهٖ
مُلْتَحَدًا
۟ۙ
آپ ﷺ کہہ دیجیے کہ مجھے اللہ (کی پکڑ) سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور نہ ہی میں اس کے علاوہ سر چھپانے کی کوئی جگہ پائوں گا۔
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