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الجن
21
72:21
قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا ٢١
قُلْ إِنِّى لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّۭا وَلَا رَشَدًۭا ٢١
قُلْ
اِنِّیْ
لَاۤ
اَمْلِكُ
لَكُمْ
ضَرًّا
وَّلَا
رَشَدًا
۟
آپ ﷺ کہہ دیجیے کہ مجھے کوئی اختیار نہیں تمہارے لیے کسی نقصان کا اور نہ راہ پر لانے کا۔
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العربية
Tafsir Muyassar
قل -أيها الرسول-
لهم:
إني لا أقدر أن أدفع عنكم ضرًا، ولا أجلب لكم نفعًا،
قل:
إني لن ينقذني من عذاب الله أحد إن عصيته، ولن أجد من دونه ملجأ أفرُّ إليه مِن عذابه، لكن أملك أن أبلغكم عن الله ما أمرني بتبليغه لكم، ورسالتَه التي أرسلني بها إليكم. ومَن يعص الله ورسوله، ويُعرض عن دين الله، فإن جزاءه نار جهنم لا يخرج منها أبدًا.