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الجن
20
72:20
قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا ٢٠
قُلْ إِنَّمَآ أَدْعُوا۟ رَبِّى وَلَآ أُشْرِكُ بِهِۦٓ أَحَدًۭا ٢٠
قُلْ
اِنَّمَاۤ
اَدْعُوْا
رَبِّیْ
وَلَاۤ
اُشْرِكُ
بِهٖۤ
اَحَدًا
۟
(اے نبی ﷺ !) آپ کہہ دیجیے کہ میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔
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قرأت
حدیث
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العربية
Tafsir Muyassar
قل -أيها الرسول-
لهؤلاء الكفار:
إنما أعبد ربي وحده، ولا أشرك معه في العبادة أحدًا.