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الجن
19
72:19
وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا ١٩
وَأَنَّهُۥ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا۟ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًۭا ١٩
وَّاَنَّهٗ
لَمَّا
قَامَ
عَبْدُ
اللّٰهِ
یَدْعُوْهُ
كَادُوْا
یَكُوْنُوْنَ
عَلَیْهِ
لِبَدًا
۟ؕ۠
اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس پر ہجوم کر کے آجائیں گے۔
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قرأت
حدیث
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العربية
Tafsir Muyassar
وأنه لما قام محمد صلى الله عليه وسلم، يعبد ربه، كاد الجن يكونون عليه جماعات متراكمة، بعضها فوق بعض ; مِن شدة ازدحامهم لسماع القرآن منه.