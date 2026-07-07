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الجن
17
72:17
لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا ١٧
لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِۦ يَسْلُكْهُ عَذَابًۭا صَعَدًۭا ١٧
لِّنَفْتِنَهُمْ
فِیْهِ ؕ
وَمَنْ
یُّعْرِضْ
عَنْ
ذِكْرِ
رَبِّهٖ
یَسْلُكْهُ
عَذَابًا
صَعَدًا
۟ۙ
تاکہ ہم اس (فراوانی) میں ان کی آزمائش کریں۔ اور جو کوئی بھی اعراض کرے گا اپنے رب کے ذکر سے تو وہ ڈال دے گا اس کو چڑھتے عذاب میں۔
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Tafsir Fathul Majid
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