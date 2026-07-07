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الجن
17
72:17
لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا ١٧
لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِۦ يَسْلُكْهُ عَذَابًۭا صَعَدًۭا ١٧
لِّنَفْتِنَهُمْ
فِیْهِ ؕ
وَمَنْ
یُّعْرِضْ
عَنْ
ذِكْرِ
رَبِّهٖ
یَسْلُكْهُ
عَذَابًا
صَعَدًا
۟ۙ
تاکہ ہم اس (فراوانی) میں ان کی آزمائش کریں۔ اور جو کوئی بھی اعراض کرے گا اپنے رب کے ذکر سے تو وہ ڈال دے گا اس کو چڑھتے عذاب میں۔
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ
] تا تاقیان بكەینەوە لەهەردوو حاڵەتەكەدا [
وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا (١٧)
] وە هەر كەسێكیش پشت بكات لە زیكری خوای گەورە لەم قورئانە پیرۆزە ئەوە خوای گەورە ئەیخاتە ناو سزایەكی زۆر بەئێش و ئازارو ناڕەحەت و سەختەوە كە هیچ پشوویەكی تیادا نییە, یاخود وتراوە: شاخێكە لە ناو دۆزەخدا ئەبێ پێیدا سەركەون و تووشی مەشەقەیان ئەكات, یاخود وتراوە: بیرێكە لەناو دۆزەخداو ئەخرێنە ناوێوە.