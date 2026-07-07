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الجن
16
72:16
وان لو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماء غدقا ١٦
وَأَلَّوِ ٱسْتَقَـٰمُوا۟ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَـٰهُم مَّآءً غَدَقًۭا ١٦
وَّاَنْ لَّوِ
اسْتَقَامُوْا
عَلَی
الطَّرِیْقَةِ
لَاَسْقَیْنٰهُمْ
مَّآءً
غَدَقًا
۟ۙ
اور (اے نبی ﷺ ! آپ کہیے کہ مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے) کہ اگر یہ لوگ درست طریقے پر چلتے رہتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے۔
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Ali Ali
فالو
46 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 16:72
بسم الله الرحمن الرحيم
وَأَلَّوِ ٱسْتَقَـٰمُوا۟ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَـٰهُم مَّآءً غَدَقًۭا
'Had the deniers followed the Right Way, We would have certainly granted them abundant rain to drink—' (72:16)
Perhaps you’ve been making that duʿā for what feels like an eternity,
Yet its pieces haven’t come together in the way you imagined.
And you wonder: 'I’ve been worshipping… is it even worth it?'
Look closely at the word ٱسْتَقَـٰمُوا۟...
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