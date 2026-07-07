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الجن
15
72:15
واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ١٥
وَأَمَّا ٱلْقَـٰسِطُونَ فَكَانُوا۟ لِجَهَنَّمَ حَطَبًۭا ١٥
وَاَمَّا
الْقٰسِطُوْنَ
فَكَانُوْا
لِجَهَنَّمَ
حَطَبًا
۟ۙ
اور جو بےانصاف ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن بن کر رہیں گے۔
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حدیث
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا }
وذلك جزاء على أعمالهم، لا ظلم من الله لهم