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الجن
14
72:14
وانا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن اسلم فاولايك تحروا رشدا ١٤
وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَـٰسِطُونَ ۖ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ تَحَرَّوْا۟ رَشَدًۭا ١٤
وَّاَنَّا
مِنَّا
الْمُسْلِمُوْنَ
وَمِنَّا
الْقٰسِطُوْنَ ؕ
فَمَنْ
اَسْلَمَ
فَاُولٰٓىِٕكَ
تَحَرَّوْا
رَشَدًا
۟
اور یہ کہ ہم میں فرمانبردار بھی ہیں اور بےانصافی کرنے والے بھی۔ تو جن لوگوں نے اطاعت قبول کرلی تو انہوں نے ڈھونڈ نکالی نیکی کی راہ۔
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ
] وە ئێمە هەمانە موسڵمانە، وە هەمانە ستەمكارە، ئەوانەی لە ڕێگای حەق لایانداوە، (مُقْسِط) واتە: دادپەروەر، بەڵام (قَاسِط) واتە: ستەمكار [
فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا (١٤)
] جا ئەوانەی موسڵمان بوونە ئەوانە ڕێگای خێرو حەق و ڕاستییان گرتۆتە بەرو بەدوای ڕێگای سەرفرازی و ڕزگاریدا گەڕاون .