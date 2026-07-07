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الجن
14
72:14
وانا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن اسلم فاولايك تحروا رشدا ١٤
وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَـٰسِطُونَ ۖ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ تَحَرَّوْا۟ رَشَدًۭا ١٤
وَّاَنَّا
مِنَّا
الْمُسْلِمُوْنَ
وَمِنَّا
الْقٰسِطُوْنَ ؕ
فَمَنْ
اَسْلَمَ
فَاُولٰٓىِٕكَ
تَحَرَّوْا
رَشَدًا
۟
اور یہ کہ ہم میں فرمانبردار بھی ہیں اور بےانصافی کرنے والے بھی۔ تو جن لوگوں نے اطاعت قبول کرلی تو انہوں نے ڈھونڈ نکالی نیکی کی راہ۔
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العربية
Arabic Tanweer Tafseer
﴿وإنّا مِنّا المُسْلِمُونَ ومِنّا القاسِطُونَ﴾ قَرَأ الجُمْهُورُ وأبُو جَعْفَرٍ بِكَسْرِ الهَمْزَةِ، وقَرَأ ابْنُ عامِرٍ وحَمْزَةُ والكِسائِيُّ وحَفْصٌ وخَلَفٌ بِفَتْحِها وهو مِن قَوْلِ الجِنِّ، وهو عَطْفٌ عَلى المَجْرُورِ بِالباءِ. والمَقْصُودُ بِالعَطْفِ قَوْلُهُ ﴿فَمَن أسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾ وما قَبْلَهُ تَوْطِئَةٌ لَهُ أيْ: أصْبَحْنا بَعْدَ سَماعِ القُرْآنِ مِنّا المُسْلِمُونَ، أيْ: الَّذِينَ اتَّبَعُوا ما جاءَ بِهِ الإسْلامُ مِمّا يَلِيقُ بِحالِهِمْ ومِنّا القاسِطُونَ، أيْ: الكافِرُونَ المُعْرِضُونَ وهَذا تَفْصِيلٌ لِقَوْلِهِمْ (﴿وإنّا مِنّا الصّالِحُونَ ومِنّا دُونَ ذَلِكَ﴾ [الجن: ١١])؛ لِأنَّ فِيهِ تَصْرِيحًا بِأنَّ دُونَ ذَلِكَ هو ضِدُّ الصَّلاحِ. والظّاهِرُ أنَّ مِن مُنْتَهى ما حُكِيَ عَنِ الجِنِّ مِنَ المُدْرَكاتِ الَّتِي عُبِّرَ عَنْها بِالقَوْلِ وما عُطِفَ عَلَيْهِ.