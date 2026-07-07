سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
الجن
12
72:12
وانا ظننا ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا ١٢
وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن نُّعْجِزَ ٱللَّهَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُۥ هَرَبًۭا ١٢
وَّاَنَّا
ظَنَنَّاۤ
اَنْ
لَّنْ
نُّعْجِزَ
اللّٰهَ
فِی
الْاَرْضِ
وَلَنْ
نُّعْجِزَهٗ
هَرَبًا
۟ۙ
اور یہ کہ ہمیں یقین ہوگیا تھا کہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کرسکتے اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔
تفاسیر
لیئرز
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا (١٢)
] وە ئێمە زانیمان كە ئەگەر خوای گەورە بیەوێ سزامان بدات ئەوە لە دەست خوای گەورە ڕزگارمان نابێ وە ناتوانین لە سزای خوای گەورە ڕابكەین، وە ناتوانین خوای گەورە بێ دەسەڵات بكەین ئەزانین كە خوای گەورە چەندێك تواناو دەسەڵاتی بەسەر ئێمەدا هەیە .