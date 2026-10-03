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Tafsir Fathul Majid الإنشقاق کی تفسیر، آیت 10
الإنشقاق
10
84:10
واما من اوتي كتابه وراء ظهره ١٠
وَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَـٰبَهُۥ وَرَآءَ ظَهْرِهِۦ ١٠
وَاَمَّا
مَنْ
اُوْتِیَ
كِتٰبَهٗ
وَرَآءَ
ظَهْرِهٖ
۟ۙ
رہا وہ شخص جس کا نامہٴ اعمال اُس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا
1
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Tafsir Fathul Majid
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