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9
76:9
انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ٩
إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءًۭ وَلَا شُكُورًا ٩
اِنَّمَا
نُطْعِمُكُمْ
لِوَجْهِ
اللّٰهِ
لَا
نُرِیْدُ
مِنْكُمْ
جَزَآءً
وَّلَا
شُكُوْرًا
۟
(اور کہتے ہیں کہ) ہم تو آپ کو یہ کھانا کھلا رہے ہیں صرف اللہ (کی رضا) کے لیے ہم آپ سے نہ تو کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکریہ۔
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ
] ئێمه تهنها لهبهر ڕووی پیرۆزی خواو لهبهر ڕهزامهندی خوای گهوره خواردنتان پێ ئهدهین، به دهم وایان نهووتووه بهڵام خوای گهوره ئاگای له دڵیانهو قسهی دڵیانهو خوای گهوره دهری كردووه [
لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (٩)
] ئێمه پاداشتمان له ئێوه ناوێت و چاوهڕێی ئهوه نین كه لهلای خهڵكى سوپاسمان بكهن یان باسمان بكهن بهڵكو تهنها لهبهر خوای گهوره بووه.