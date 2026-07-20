سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
الانسان
8
76:8
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ٨
وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًۭا وَيَتِيمًۭا وَأَسِيرًا ٨
وَیُطْعِمُوْنَ
الطَّعَامَ
عَلٰی
حُبِّهٖ
مِسْكِیْنًا
وَّیَتِیْمًا
وَّاَسِیْرًا
۟
اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین کو یتیم کو اور قیدی کو۔
تفاسیر
لیئرز
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{خواردن بهخشین لهكاتى نهبوونیدا} [
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ
] وه خواردن به خهڵكی ئهبهخشن لهبهر خۆشهویستی خوا، یاخود (عَلَى حُبِّهِ) لهبهر خۆشهویستی خواردنهكه ئهمهیان ماناكهی نزیكتره ههر چهنده خواردنهكهیان لهلا خۆشهویسته وه لهلایان گرنگه وه خۆیان پێویستیان پێیه بهڵام ئهیبهخشن و ئهیدهن به [
مِسْكِينًا
] فهقیرو ههژارو نهدار [
وَيَتِيمًا
] وه به بێ باوك [
وَأَسِيرًا (٨)
] وه به دیل، (ابن عهباس) ئهفهرمووێ: لهو ڕۆژگارهدا دیلی موسڵمان نهبووهو دیلى موشریكان بووه، واته: خوای گهوره مهدحی ئهو كهسانه ئهكات كه خواردن بهمانه ئهدهن، وه خواردن به دیلی كافرانیش ئهدهن، ههروهكو له غهزاى بهدر پێغهمبهری خوا -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمانى كرد به هاوهڵان كه چاكه لهگهڵ دیله كافرهكاندا بكهن ئهوانیش له خواردندا پێش خۆیان دهخستن.