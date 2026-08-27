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تفسیر: الانسان 76:4
الانسان
4
76:4
انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ٤
إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلْكَـٰفِرِينَ سَلَـٰسِلَا۟ وَأَغْلَـٰلًۭا وَسَعِيرًا ٤
اِنَّاۤ
اَعْتَدْنَا
لِلْكٰفِرِیْنَ
سَلٰسِلَاۡ
وَاَغْلٰلًا
وَّسَعِیْرًا
۟
یقینا کافروں کے لیے ہم نے تیار کر رکھی ہیں زنجیریں اور طوق اور دہکتی ہوئی آگ۔
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Tazkirul Quran
آپ 76:4 سے 76:5 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
Camphor—a sweet smelling herb.