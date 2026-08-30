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تفسیر: الانسان 76:31
الانسان
31
76:31
يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما ٣١
يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِى رَحْمَتِهِۦ ۚ وَٱلظَّـٰلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًۢا ٣١
یُّدْخِلُ
مَنْ
یَّشَآءُ
فِیْ
رَحْمَتِهٖ ؕ
وَالظّٰلِمِیْنَ
اَعَدَّ
لَهُمْ
عَذَابًا
اَلِیْمًا
۟۠
وہ داخل کرے گا اپنی رحمت میں جس کو چاہے گا۔ اور رہے ظالم تو ان کے لیے اس نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔
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Tafseer Jalalayn
﴿یُدۡخِلُ مَن یَشَاۤءُ فِی رَحۡمَتِهِۦۚ﴾ جنته وهم المؤمنون ﴿وَٱلظَّـٰلِمِینَ﴾ ناصبه فعل مقدر أي أعد يفسر ﴿أَعَدَّ لَهُمۡ عَذَابًا أَلِیمَۢا ٣١﴾ مؤلما وهم الكافرون