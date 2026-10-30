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Tafsir Fathul Majid الانسان کی تفسیر، آیت 3
الانسان
3
76:3
انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا ٣
إِنَّا هَدَيْنَـٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًۭا وَإِمَّا كَفُورًا ٣
اِنَّا
هَدَیْنٰهُ
السَّبِیْلَ
اِمَّا
شَاكِرًا
وَّاِمَّا
كَفُوْرًا
۟
ہم نے اُسے راستہ دکھایا ، خواہ شُکر کرنے والا بنے یا کُفر کرنے والا۔
1
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