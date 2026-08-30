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تفسیر: الانسان 76:29
الانسان
29
76:29
ان هاذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ٢٩
إِنَّ هَـٰذِهِۦ تَذْكِرَةٌۭ ۖ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلًۭا ٢٩
اِنَّ
هٰذِهٖ
تَذْكِرَةٌ ۚ
فَمَنْ
شَآءَ
اتَّخَذَ
اِلٰی
رَبِّهٖ
سَبِیْلًا
۟
یقینا یہ تو ایک یاد دہانی ہے۔ تو جو چاہے اپنے ربّ کی طرف راستہ اختیار کرلے۔
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قرأت
حدیث
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
"إن هذه"
، يعني هذه السورة،
"تذكرة"
، تذكير وعظة،
"فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً"
، وسيلة بالطاعة.