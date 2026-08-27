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تفسیر: الانسان 76:27
الانسان
27
76:27
ان هاولاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ٢٧
إِنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًۭا ثَقِيلًۭا ٢٧
اِنَّ
هٰۤؤُلَآءِ
یُحِبُّوْنَ
الْعَاجِلَةَ
وَیَذَرُوْنَ
وَرَآءَهُمْ
یَوْمًا
ثَقِیْلًا
۟
یقینا یہ لوگ فوری ملنے والی چیز (دنیا) سے محبت کرتے ہیں اور ایک بھاری دن جو ان کے پیچھے آنے والا ہے اس کا دھیان چھوڑے بیٹھے ہیں۔
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حدیث
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العربية
Tafsir Muyassar
إن هؤلاء المشركين يحبون الدنيا، وينشغلون بها، ويتركون خلف ظهورهم العمل للآخرة، ولما فيه نجاتهم في يوم عظيم الشدائد.