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تفسیر: الانسان 76:26
الانسان
26
76:26
ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ٢٦
وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُۥ وَسَبِّحْهُ لَيْلًۭا طَوِيلًا ٢٦
وَمِنَ
الَّیْلِ
فَاسْجُدْ
لَهٗ
وَسَبِّحْهُ
لَیْلًا
طَوِیْلًا
۟
اور رات کے ایک حصے میں اس کے لیے سجدہ کیا کیجیے اور رات کے بڑے حصے میں اس کی تسبیح کیا کیجیے۔
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ
] وه به شهویش سوجده بۆ خوای گهوره بهرهو شهونوێژ بۆ خوای گهوره بكه [
وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا (٢٦)
] وه زیكرو تهسبیحات و عیبادهتی خوای گهوره بكه له شهوگارێكی دوورو درێژدا.