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الانسان
25
76:25
واذكر اسم ربك بكرة واصيلا ٢٥
وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةًۭ وَأَصِيلًۭا ٢٥
وَاذْكُرِ
اسْمَ
رَبِّكَ
بُكْرَةً
وَّاَصِیْلًا
۟ۖۚ
اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے صبح و شام۔
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عبداللہ محمد ابوبکر اور شیخ ناصر خامس
na uendelee kutaja jina la Mola wako na kumuomba mwanzo wa mchana na mwisho wake.