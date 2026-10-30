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Tafsir Fathul Majid الانسان کی تفسیر، آیت 2
الانسان
2
76:2
انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ٢
إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍۢ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَـٰهُ سَمِيعًۢا بَصِيرًا ٢
اِنَّا
خَلَقْنَا
الْاِنْسَانَ
مِنْ
نُّطْفَةٍ
اَمْشَاجٍ ۖۗ
نَّبْتَلِیْهِ
فَجَعَلْنٰهُ
سَمِیْعًا
بَصِیْرًا
۟
ہم نے انسان کو ایک مخلُوط نُطفے سے پیدا کیا
1
تاکہ اس کا امتحان لیں
2
اور اِس غرض کے لیے ہم نے اسے سُننے اور دیکھنے والا بنایا۔
3
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