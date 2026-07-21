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18
76:18
عينا فيها تسمى سلسبيلا ١٨
عَيْنًۭا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًۭا ١٨
عَیْنًا
فِیْهَا
تُسَمّٰی
سَلْسَبِیْلًا
۟
یہ ایک چشمہ ہے اس (جنت) میں جس کا نام سلسبیل ہے۔
تفاسیر
لیئرز
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا (١٨)
] وه ئهو زهنجهبیلهیش سهرچاوهو كانیهكهو ههڵئهقوڵێ له بهههشتدا كه پێی ئهووترێ: (سهلسهبیل)، وه بۆیه پێی ئهووترێ: (سهلسهبیل) لهبهر ئهوهی زۆر بهخێرایی دێت وه زۆر به سووكی و به ئاسانی ئهچێته خوارهوه كاتێك كه ئهیخۆنهوهو هیچ ئازاریان نادات و له گهروویاندا به خۆشی و ئاسانی و سووكی ئهچێته خوارهوه.