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16
76:16
قوارير من فضة قدروها تقديرا ١٦
قَوَارِيرَا۟ مِن فِضَّةٍۢ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًۭا ١٦
قَوَارِیْرَاۡؔ
مِنْ
فِضَّةٍ
قَدَّرُوْهَا
تَقْدِیْرًا
۟
ایسا شیشہ جو چاندی کا ہوگا ان کو (ساقیانِ جنت نے) بھرا ہوگا بھرپور اندازے کے مطابق۔
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا (١٦)
] وه ئهو كوپ و قاپانه له زیوه بهڵام خوای گهورهش تهقدیری كردووه كه بهدهست ئهیگرن پڕ به دهستیانه، وه پڕ به دهستی خزمهتكارهكانه، وه پڕ به دهمیشیانه ئهوهندهی كه تێری پێ بخۆن ئهوهندهی تیایه نه زیاتر نه كهمتر .